Le FC Barcelone pourrait avoir du mal à trouver un nouvel entraîneur en fin de saison.

Le FC Barcelone a changé d’entraîneur cet hiver. Ernesto Valverde a été remercié et remplacé par Quique Setien. Un choix par défaut selon plusieurs sources alors que le Barça a tenté de faire venir d’autres entraîneurs. Plusieurs observateurs assurent que le Barça cherche déjà un autre entraîneur pour l’été prochain. Mais le club devrait encore faire face à plusieurs refus et se retrouver dans la même galère…

Quel coach pour le Barça ?

Xavi voudrait en effet attendre l’arrivée de son ami Victor Font à la tête du club en 2021 pour venir entraîner le Barça et pourrait encore dire non en fin de saison. Les autres pistes du club semblent également éteintes. Guardiola ? Revenir sous la présidence de Bartomeu est impensable pour lui. Koeman ? A moins d’une catastrophe lors de l’Euro il ne devrait pas quitter son poste de sélectionneur des Pays-Bas. Enfin, la piste Pochettino est toujours très compliquée étant donné le passif entre le club et l’ancien joueur et coach de l’Espanyol Barcelone… Quique Setien pourrait bien rester plus longtemps que prévu…