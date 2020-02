Le boss de l’OM veut taper du poing sur la table et remettre le club à flot financièrement.

L’Olympique de Marseille pourrait bien vivre un mercato estival très chaud. Selon plusieurs sources, Frank McCourt, lassé de devoir combler le déficit du club tous les ans veut faire un grand ménage dans son effectif. Plusieurs joueurs pourraient en effet être vendus.

Plusieurs ventes obligatoires

La priorité du club, même s’il se qualifie pour la Ligue des Champions, sera bel et bien d’assainir ses comptes. Pour recruter, Marseille devra donc vendre. Et pas seulement un joueur. McCourt serait déterminé et rien ne pourrait le faire changer d’avis.