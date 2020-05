La star française du PSG ne semble pas avoir oublié l’idée de rejoindre Zinedine Zidane.

Le Paris Saint-Germain fait tout pour convaincre son prodige Kylian Mbappé, de prolonger son contrat actuellement. Le buteur français n’aura plus que deux ans de contrat en fin de saison. Le Re al a déjà lancé les grandes manœuvres pour le recruter dans un an quand il n’aura plus qu’un an de bail.

Mbappé déterminé pour Madrid ?

Leonardo veut éviter cela et a proposé un très gros contrat à Mbappé. Le joueur n’est pas contre l’idée de prolonger. Mais il demande une clause qui lui permettrait de rejoindre le club de la capitale espagnole dans un an ou deux en échange. Le PSG n’a donc aucun intérêt à le prolonger dans ces conditions. Prolonger Mbappé ferait en effet un peu plus exploser la masse salariale du club.