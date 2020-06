Malgré l’insistance du PSG pour prolonger son contrat cet été, Kylian Mbappé ne lâche pas d’un pouce et repousse les avances parisiennes.

Leonardo tente tout ce qui est en son pouvoir pour prolonger Mbappé. Le Brésilien souhaite en effet verrouiller l’avenir de sa pépite et pousse activement pour ouvrir des discussions depuis un an. Mais dans le clan Mbappé, on ferme la porte à tout, pour le moment.

Mbappé ne change pas de stratégie

Depuis un an, Kylian Mbappé indique être satisfait de sa situation et ne souhaite pas ouvrir de discussions. Son contrat court jusqu’en juin 2022 et il s’en contente. Malgré l’insistance du PSG ces derniers mois, le champion du monde ne lâche rien. Son objectif se tourne vers un transfert en 2021, à un an de la fin de son contrat, quand Paris n’aura pas le choix…