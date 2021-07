Les dirigeants du PSG s’attendent à recevoir une offre pour leur attaquant Mauro Icardi.

Le Paris Saint-Germain va bel et bien être l’un des grands acteurs de ce mercato estival. Le club parisien a déjà frappé fort et a prévu de le faire à nouveau. Des départs ne sont pas non plus à exclure. Notamment celui de Mauro Icardi.

La Juve intéressée

L’attaquant argentin a récemment assuré qu’il ne pensait pas à un transfert. Mais en réalité, il ne ferme aucune porte. Et certainement pas à la Juventus qui le courtise. Le PSG ne retiendra d’ailleurs pas son buteur argentin si une belle offre est faite. Leonardo attend une offensive du club turinois.