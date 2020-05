Le PSG espère toujours pouvoir conserver Icardi, mais c’est surtout l’Inter Milan qui aimerait que tout avance vite.

Si le PSG ne sait toujours pas s’il pourra compter sur Mauro Icardi la saison prochaine, l’Inter Milan attend cette vente de pied ferme. Le joueur argentin est parti de l’Inter en claquant la porte et les dirigeants italiens n’ont aucune envie de le voir revenir.

L’Inter Milan n’en veut plus

Si le PSG ne pouvait finalement pas le conserver, tout serait mis en œuvre pour boucler sa vente dans les plus brefs délais. C’est la raison pour laquelle la direction de l’Inter Milan aimerait que tout soit réglé le plus rapidement possible avec le PSG afin de disposer de l’argent.