Le président de l’OM mise sur deux belles ventes pour équilibrer les comptes du club.

L’Olympique de Marseille va avoir besoin de vendre pour financer son recrutement ambitieux. Pablo Longoria, le président de l’OM, en a parfaitement conscience. Le boss du club phocéen a d’ailleurs prévu deux grosses ventes cet été pour équilibrer les comptes du club marseillais.

50 millions au total ?

Longoria table sur les ventes de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car. Le milieu de terrain formé au club pourrait rapporter plus de 30 millions d’euros. Le Milan AC est notamment sur le coup. Quant au défenseur croate, il a toujours une belle cote en Premier League et l’OM espère 20 millions d’euros.