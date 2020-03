Le PSG pourrait finalement ne pas conserver Mauro Icardi l’été prochain.

Il y a encore quelques semaines, l’avenir de Mauro Icardi ne faisait plus aucun doute. Prêté par l’Inter Milan au PSG cette saison, l’Argentin allait être recruté définitivement par le club de la capitale. Mais le PSG et le joueur sont en train de revoir leur copie.

Icardi pas conservé finalement ?

Ces dernières semaines, Icardi n’a pas affiché un grand état de forme. Mais c’est surtout son comportement en interne et les sorties médiatiques de sa femme et agent, Wanda Icardi, qui ont fait peur aux dirigeants du PSG. Le club de la capitale pourrait donc passer son tour et ne pas lever l’option d’achat du joueur. Même si le tarif de 70 millions d’euros est très attractif.