Si Frank McCourt connaît une situation économique délicate avec l’OM, l’homme d’affaire peut se réjouir du recrutement d’un joueur qui prend totalement son envol.

Depuis que Frank McCourt est arrivé à l’OM, le recrutement est un sujet clé de son projet. Avec 200 millions d’euros de budget pour recruter, le club a fait quelques choix douteux (Sertic, Mitroglou, Radonjic). Mais l’OM a aussi trouvé des talents et Valentin Rongier est clairement une réussite depuis son arrivée.

Bien plus qu’une recrue

Acheté l’été dernier au FC Nantes, Valentin Rongier est arrivé sur la pointe des pieds. Six mois plus tard, le milieu de terrain est resplendissant sous le maillot de l’OM. Plus qu’une simple recrue, il est devenu l’un des moteurs du jeu marseillais. Récupération du ballon et organisation du jeu, l’OM a trouvé une perle rare. Et si l’OM accroche la Ligue des Champions, ce sera en partie grâce à Rongier.