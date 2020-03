Sur les talons de Lautaro Martinez, le FC Barcelone voit son plus grand adversaire de toujours venir mettre son nez dans ses affaires. Stratégie ?

Le FC Barcelone ne peut plus se cacher. Le club de Leo Messi a identifié sa cible principale du prochain mercato estival, ça sera Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan. Validée par Messi, la piste Martinez devient de plus en plus chaude.

Florentino Pérez s’en mêle

Comme il en a l’habitude, Florentino Pérez a décidé de mettre son nez dans les affaires du Barça. En effet, le président merengue aurait fait savoir qu’il était, étrangement, lui-aussi intéressé par le profil du buteur milanais. Clairement, il s’agit d’une stratégie pour perturber le Barça et tenter de faire monter les enchères. Martinez ne fait pas partie des plans de Zidane qui veut Mbappé et rien d’autre.