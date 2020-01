Le directeur sportif du PSG a reçu une excellente nouvelle de Milan pour Paqueta.

Visiblement bien décidé à renforcer le milieu de terrain du PSG cet hiver lors du mercato, Leonardo courtise plusieurs joueurs. Mais son ancien protégé, Lucas Paqueta semble être sa priorité. Le Brésilien, que Leonardo avait fait signer à Milan il y a un an et visiblement le chouchou du directeur sportif parisien.

Paqueta poussé vers la sortie

Il veut le faire venir à Paris cet hiver. Et cela sera plus simple que prévu. En effet, Milan qui a besoin de vendre pour rééquilibrer ses comptes, ne compte plus sur son joueur. Paqueta est décevant depuis quelques mois et Milan est intéressé à l’idée de le vendre. Une excellente nouvelle pour Leonardo.