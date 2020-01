André Villas-Boas n’exclut pas un départ de l’OM en fin de saison.

L’Olympique de Marseille vit une saison très plaisante. Malgré ses soucis économiques, le club arrive à obtenir des résultats et pourrait retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Le très bon travail d’André Villas-Boas est à souligner. Le coach portugais a complètement relancé un effectif qui était à la dérive l’an dernier.

AVB prêt à claquer la porte !

Mais cette belle histoire pourrait prendre fin plus vite que prévu. Jacques-Henri Eyraud le président de l’OM a en effet décidé de travailler avec Paul Aldridge ce qui pourrait remettre en question l’avenir d’Andoni Zubizarreta… Et donc celui de Villas-Boas. Le coach portugais est venu à l’OM pour le directeur sportif basque. Et il n’hésitera pas à claquer la porte si Zubizarreta est mis de côté au cours des prochaines semaines. Ce serait une véritable catastrophe pour l’OM.