Stéphane Ruffier et son gros contrat ne quitteront pas l’ASSE lors du prochain mercato.

En conflit ouvert avec Stéphane Ruffier, Claude Puel espère voir l’ancien gardien numéro trois de l’équipe de France faire ses valises le plus rapidement possible. Pourtant, cela n’arrivera certainement pas. Sous contrat jusqu’en 2021 avec les Verts, Ruffier ne compte faire de cadeau au club stéphanois.

Ruffier ne partira pas

Son avocate, Me Dorothée Bisaccia-Bernstein a récemment expliqué : « C’est très difficile pour (Stéphane) Ruffier en ce moment, ce qu’il est en train de vivre. Il est très attaché au club, un club avec lequel il a tout connu en 10 ans de service. Il avait envie de terminer son contrat et sa carrière au club et il se retrouve du jour au lendemain banni par le club. Ruffier n’a qu’une envie : jouer au football. On veut faire croire aux gens beaucoup de choses dans ce dossier, Ruffier n’aime pas parler, il est plus à l’aise dans les cages que sur les plateaux TV ou radio. Contrairement à ce qui a été dit : il n’a jamais refusé d’être la doublure de Jessy Moulin. Aujourd’hui, on l’empêche de jouer au football, mais il ne veut pas partir pour un autre club. On lui a prêté un tas d’intentions, lui ce qu’il veut c’est rester et jouer au football malgré le fait qu’on essaye de le pousser à la faute pour rompre son contrat. » Puel est prévenu.