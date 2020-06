Le Stade Rennais ne veut pas vendre Eduardo Camavinga cet été.

Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs très intéressés par Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Stade Rennais est très courtisé. Mais son club ne souhaite pas le vendre cet été comme l’a expliqué Nicolas Holveck. « On arrive après une crise incroyable. Quand vous écoutez les grands clubs, je ne suis pas certain que cet été, il y ait de grands mouvements. On a fixé qu’Eduardo Camavinga reste avec nous cette saison. C’est un garçon réfléchi. »

Paris revient à la charge dans un an ?

Une déclaration très claire qui laisse peu de place au doute. Camavinga devrait bien rester un an de plus dans son club formateur. Pour le PSG, qui vise plusieurs autres joueurs, plus expérimentés, cet été, c’est peut-être une bonne nouvelle. Le club de la capitale devrait revenir à la charge dans un an pour Camavinga qui aura gagné en expérience et découvert l’Europe avec son club formateur. Dans des conditions idéales.