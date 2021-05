Le propriétaire du club rennais est prêt à bloquer Eduardo Camavinga pendant un an.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a décidé de ne pas prolonger son bail et souhaite quitter le club breton pour rejoindre la capitale française cet été. Mais ce n’est pas du tout du goût de son club qui a décidé de réclamer 100 millions d’euros pour son jeune milieu de terrain. Une demande folle qui veut tout simplement dire que Rennes ne souhaite pas vendre Eduardo Camavinga.

Camavinga veut partir

Et François Pinault, le propriétaire du club, en ferait une affaire personnelle. Le boss du club rennais serait prêt à bloquer pendant an son milieu de terrain. L’attitude de Camavinga ne plairait pas au club rennais qui serait prêt à ne pas faire jouer son international espoir pendant un an. Une décision qui ne serait pas sans conséquence sur les finances du club.