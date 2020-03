Mauro Icardi, frustré par Thomas Tuchel pourrait finalement claquer la porte au nez du PSG en fin de saison.

Prêté cette saison au PSG par l’Inter Milan, Mauro Icardi pourrait rester dans la capitale française en fin de saison. Il faut pour cela que Paris lève son option d’achat, mais aussi que le joueur accepte. Et cette deuxième condition n’est plus une évidence depuis quelques semaines.

Retour en Serie A ?

La gestion d’Icardi, ces dernières semaines, par Thomas Tuchel n’a pas plu à l’Argentin et à son entourage. Si bien que les discussions au sujet de son avenir sont pour l’instant très incertaines. Alors que la Juventus veut le récupérer, Icardi serait de plus en plus séduit par un retour en Italie.