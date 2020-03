La perspective du prochain mercato estival semble particulièrement alléchante pour l’OL. Explication.

Très actif et hiver, l’OL devrait l’être tout autant lors du prochain mercato estival. Mais cette fois, c’est dans le sens des ventes que Juninho devrait s’employer. Le Brésilien a en effet un boulevard pour faire de supers affaires…

Dembele, le gros coup

Si la vente de Lucas Tousart est déjà bouclée au Hertha Berlin (25 millions d’euros), l’OL pourra également conclure les transferts de Moussa Dembele et Houssem Aouar. Deux dossiers XXL que va piloter Juninho et tenter de battre le record détenu par Tanguy Ndombele (70 millions d’euros, Tottenham). Clairement, avec ces deux joueurs, c’est tout à fait possible.