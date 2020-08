Face aux performances de Thomas Tuchel, Leonardo se retrouve bien embêté. Lui qui avait prévu de changer de coach cet été…

Depuis plusieurs mois, Leonardo se prépare à tout. Et notamment à un possible changement d’entraîneur. Le Brésilien tablait sur un échec du projet Tuchel en Ligue des Champions afin de pouvoir installer un coach de son choix. Et Leonardo avait déjà les idées claires : Massimiliano Allegri, Roberto Mancini ou encore Mauricio Pochettino. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévues.

Tuchel toujours là la saison prochaine !

A la faveur de ce parcours historique en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a gagné sa place pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’Allemand sort en grand gagnant de cet été 2020 et Leonardo n’a plus aucune marge de manœuvre pour pouvoir le remplacer. Toutes les promesses qu’il a pu faire, notamment à Allegri, Leonardo ne peut plus les tenir…