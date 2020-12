Pour les fêtes de fin d’année, Kylian Mbappé est allé chercher le soleil du Maroc. Et même en vacances, la star du PSG joue au foot.

Après une année 2020 marquée par une finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé est parti en vacances du côté du Maroc. Le soleil pour la star du PSG qui va être coachée, désormais, par Mauricio Pochettino. Suffisant pour se reposer. Et pour faire un petit foot entre copains…

Double roulette !

Le football même en vacances pour @KMbappe ☀️⚽️ pic.twitter.com/xcg4KS1XQN — Mbappé Side (@Mbappe_Side) December 29, 2020

Filmé par un spectateur surpris de voir Kylian Mbappé sur un terrain de Five, le Parisien a régalé lors d’un match entre potes. Et notamment sur un but tout en technique : double roulette et finition parfaite. Joyeux Noël !