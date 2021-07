Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG, libre, dans un an.

Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le PSG lors de ce mercato. Mais l’international français ne devrait pas non plus prolonger son bail. Il a de grandes chances de quitter le PSG dans un an, libre. Ils seront alors trois clubs, selon la presse spécialisée, à pouvoir se l’offrir et le convaincre sportivement.

Départ libre en 2022 ?

Le Real, évidemment, mais également les deux clubs anglais : Liverpool et Manchester City. Si le club merengue fait rêver Mbappé depuis toujours, les présences de Klopp et de Guardiola parlent évidemment à Mbappé qui apprécie ces deux grands entraîneurs.