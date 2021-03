Kylian Mbappé réfléchit encore pour son avenir alors que le PSG veut le prolonger.

Que va faire Kylian Mbappé ? Alors que l’international français n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, le PSG souhaite lui faire signer une prolongation. Mbappé étudie ses options depuis de nombreuses semaines. Un transfert de la star française en fin de saison n’est pas à exclure. Surtout si le joueur ne prolonge pas.

Madrid, Paris ou Liverpool

Et clairement, trois clubs seraient envisagés par Mbappé et son clan pour la saison prochaine. Il s’agit du PSG, de Liverpool et du Real. Difficile de savoir ce que l’attaquant va décider pour son avenir. Une chose est sûre, il évoluera dans l’un de ces trois clubs.