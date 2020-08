Malgré l’intérêt du PSG, Tiémoué Bakayoko va certainement rejoindre le Milan AC cet été.

Sur les tablettes de Leonardo cet été, Tiémoué Bakayoko ne devrait pas signer au Paris Saint-Germain lors de ce mercato. L’international français, prêté à l’AS Monaco la saison dernière, va certainement retourner au Milan AC. C’est en tout cas ce qu’assure la presse italienne.

Bakayoko courtisé, mais…

Selon la Gazzetta dello Sport un accord est tout proche entre Chelsea et le club lombard. Les Londoniens ne veulent plus de Bakayoko et auraient revu leurs exigences à la baisse pour ce transfert… qui devrait en réalité être un prêt avec option d’achat obligatoire.