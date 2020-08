Cristiano Ronaldo est aux commandes d’une opération impliquant son ancien coéquipier du Real Madrid, Karim Benzema. Le Real Madrid est attaqué.

Mécontent de s’être fait sortir en huitième de finale de Ligue des Champions par l’OL, Cristiano Ronaldo a tapé sur poing sur la table auprès de ses dirigeants. Le Portugais aurait demandé des choses très précises pour la saison prochaine, avec notamment des recrues pour cet été. Sa priorité ? Un certain Karim Benzema…

CR7 veut Benzema à ses côtés

La Gazzetta dello Sport révèle qu’une opération Benzema est clairement en cours du côté de la Juventus Turin. Les dirigeants ont écouté les demandes de Cristiano Ronaldo et sont à pied d’œuvre pour tenter le coup. Et CR7 s’impliquerait personnellement dans ce dossier. Après avoir vécu une association idéale au Real Madrid, avec trois Ligues des Champions remportées ensemble, Crisiano Ronaldo et Karim Benzema pourraient être réunis à Turin.