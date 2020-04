Le PSG avait finalement accepté l’idée de vendre Mbappé cet été.

Le Paris Saint-Germain a bien failli vivre une intersaison complètement folle. Avant la crise liée au Covid-19, Paris avait en effet accepté l’idée de vendre sa star française Kylian Mbappé. Selon SoccerLink, tout était calé avec le club madrilène pour le transfert du siècle.

Mbappé va rester

Le PSG avait commencé à rechercher le successeur de Mbappé. Le profil de Jadon Sancho était souvent cité en interne. Mais le club espagnol est désormais bloqué financièrement et ne pourra pas finaliser ce transfert cette année. Mbappé devrait donc rester au moins un an de plus à Paris.