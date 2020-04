Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat, Agüero pourrait se retrouver sur le marché des transferts.

Il se murmure de plus en plus qu’un mouvement pourrait avoir lieu autour de Sergio Agüero lors du prochain marché des transferts. L’attaquant international argentin n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester City et il ne souhaiterait pas prolonger son bail.

À quel prix ?

Il pourrait donc partir lors de l’été, car Manchester City ne veut pas le voir partir libre dans un an. Si Agüero se retrouve sur le marché des transferts, il ne devrait pas manquer de propositions, mais reste à savoir combien Pep Guardiola va demander pour le libérer.