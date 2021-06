L’opération séduction sur Kylian Mbappé est clairement en route du côté du PSG. Leonardo sort le grand jeu.

Faute d’avoir réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG s’est lancé dans une autre phase. Celle de l’opération séduction… Depuis un mois, Leonardo s’efforce de boucler un mercato éclair avec pour objectif de convaincre le Français qu’il est dans le plus grand projet de la planète foot.

Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi…

Et Paris ne ménage pas sa peine puisque Leonardo démarre en trombe ce mercato estival. Deux signatures de pointures XXL, libres de tout contrat : Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Dans la foulée, le PSG pourrait signer le plus gros défenseur de son histoire : Achraf Hakimi (on parle de 60 à 70 millions d’euros). Paris sort l’artillerie lourde pour convaincre sa star de poursuivre. Comment partir quand son club recrute aussi fort ?