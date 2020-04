Les deux stars du PSG n’envisagent plus vraiment de quitter le club lors du prochain mercato.

Alors que la presse spécialisée évoquait leur transfert pour la fin de saison, Neymar et Kylian Mbappé ont de plus en plus de chances de rester au Paris Saint-Germain lors de la prochaine intersaison. Selon plusieurs sources, le Brésilien et le Français auraient revu leurs plans pour le futur.

Paris solide financièrement

Conscient que la crise économique qui se profile va fortement impacté les clubs du monde entier, Neymar et Mbappé savent que le PSG est à l’abri d’un point de vue financier. Avec l’argent du Qatar, Paris pourrait devenir encore plus puissant si les autres clubs perdent des revenus. De quoi attirer encore plus de grands joueurs et remporter des trophées. Cela n’a pas échappé aux deux stars du PSG…