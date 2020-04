Le PSG devrait se pencher sur la succession de Thiago Silva dans un an.

Alors que pendant de nombreux mois Leonardo ne voulait pas prolonger le contrat de Thiago Silva, le défenseur brésilien vient finalement de recevoir une offre de prolongation du PSG. Un contrat d’un an a été proposé au capitaine parisien. Un changement de cap de la part de Leonardo qui s’explique par les difficultés qu’il a rencontrées ces dernières semaines au moment de chercher le remplaçant de Thiago Silva.

Départ repoussé

Les joueurs pistés par Leonardo étaient, soit trop cher (Koulibaly), soit bloqués par leurs clubs (Skriniar, Varane…). Conscient que le prochain mercato sera compliqué à cause du Covid-19, Leonardo a donc préféré assurer le coup. Et repousser la succession de Thiago Silva d’un an.