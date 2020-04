Boubakary Soumaré, le milieu du LOSC devrait être vendu lors du mercato.

Alors que le LOSC va certainement vendre plusieurs joueurs lors du prochain mercato, Boubakary Soumaré fait partie des joueurs mis en vente par Gérard Lopez le président du club nordiste. Et le milieu de terrain lillois est très demandé.

Soumaré vendu plus de 40 millions ?

Selon la presse spécialisée, quatre clubs veulent absolument recruter le joueur lillois de 21 ans et sont prêts à faire des offres à Lopez pour cela. Il s’agit de Newcastle, Tottenham, Liverpool et du Re al. Lille espère un transfert de plus de 40 millions.