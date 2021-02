L’international français pourrait finalement refuser de rejoindre le club merengue.

En discussion avec le PSG pour prolonger son contrat, Kylian Mbappé semble s’éloigner de plus en plus du Real, qui le courtise depuis plusieurs années. Si l’international français était très tenté par un transfert à Madrid il y a un an, les choses ont bien changé.

Mbappé parti pour rester ?

La crise économique a lourdement impacté le club merengue et Mbappé n’est plus convaincu par la pertinence sportive de rejoindre Madrid l’été prochain. Par ailleurs, le départ possible de Zinedine Zidane pourrait bien définitivement convaincre le joueur de rester encore quelques années à Paris. Le PSG est en effet en mesure de lui assurer d’être entouré au mieux sportivement afin d’aller chercher des trophées au cours des prochaines saisons.