L’avenir de Kylian Mbappé est encore loin d’être acté alors que le joueur est promis au Real.

Malgré les rumeurs de la presse espagnole, Kylian Mbappé semble encore loin de Madrid. L’attaquant français réfléchit à son avenir et hésite à prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais s’il avait peu de doutes il y a encore quelques mois, l’international français semble s’éloigner de plus en plus de Madrid.

Mbappé hesite de plus en plus…

L’avenir incertain de Zinedine Zidane, qui pourrait quitter le club merengue en fin de saison, mais également la crise économique sont en effet en train de faire réfléchir Mbappé. Le joueur se demande si le Real, lourdement impacté par la crise économique sera en mesure de l’entourer au mieux pour atteindre ses objectifs. Mbappé doute de plus en plus. D’autant plus qu’au PSG, ce genre de question ne se pose pas…