L’international français est prêt à rester à l’OM et prolonger son contrat.

En fin de contrat dans quelques mois, Florian Thauvin semble se diriger vers un départ libre en fin de saison. Le Milan AC serait très bien placé pour le recruter selon plusieurs sources. Mais le champion du monde français pourrait également rester à l’OM. A une condition…

Thauvin veut le plus gros salaire du club

Thauvin aime l’OM et pourrait y jouer toute sa carrière. Mais le joueur veut un gros salaire. Le plus important du club pour être exacte. Thauvin estime en effet que Dimitri Payet ne mérite pas plus que lui le plus gros salaire du vestiaire olympien. Il ne restera pas si Pablo Longoria ne lui offre pas les mêmes émoluments.