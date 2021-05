Bonne nouvelle pour l’OM, l’Inter Milan est d’accord pour vendre Arturo Vidal.

Alors que l’OM souhaite recruter des jeunes joueurs talentueux et des éléments plus expérimentés cet été sur le marché des transferts, Arturo Vidal est sur les tablettes phocéennes. Le milieu de terrain chilien connait très bien Jorge Sampaoli qui en a fait une priorité de la prochaine intersaison.

L’inter veut vendre Vidal !

Et bonne nouvelle pour l’OM, l’Inter Milan, le club actuel d’Arturo Vidal souhaite vendre son joueur cet été. Le club italien ne compte plus sur Vidal et souhaite se débarrasser de son gros salaire. Un accord ne devrait pas être difficile à trouver pour l’OM.