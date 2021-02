Paul Pogba semble décidé à forcer son transfert en fin de saison.

De quoi sera fait l’avenir de Paul Pogba ? Courtisé par plusieurs clubs, et notamment par le PSG, l’international français qui n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison souhaiterait quitter les Red Devils. Mais alors que Manchester United semble vouloir le bloquer une nouvelle fois, le frère du joueur a récemment laissé entendre que le milieu de terrain ne prolongerait pas son contrat.

Pogba ne prolongera pas !

« Je ne sais pas ce que va faire mon frère. (…) Si Manchester United veut récupérer de l’argent avec Paul, cela devra se faire cet été », a expliqué Matthias Pogba. Les choses semblent claires : Pogba veut un transfert cet été. Si Manchester le bloque, il partira libre dans un an.