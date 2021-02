Leonardo devra offrir 50 millions d’euros au Real pour recruter Raphaël Varane.

Le club de la capitale qui n’a pas remplacé Thiago Silva l’été dernier, devrait bel et bien rectifier le tir lors de la prochaine intersaison. Selon la presse spécialisée, le club parisien va faire signer un défenseur lors du prochain mercato. Raphaël Varane serait l’une des priorités du club parisien qui aurait déjà approché son entourage.

Varane, c’est 50 millions !

Et selon la presse espagnole, le Real ne serait pas totalement fermé à l’idée de vendre son champion du monde français. Mais le club parisien devra débourser 50 millions d’euros au minimum selon Marca. Pour rappel, Varane n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison.