Le Bayern Munich n’arrive pas à prolonger le contrat de son joueur, David Alaba.

Sur les tablettes de plusieurs grands clubs et notamment sur celles de Leonardo, David Alaba pourrait bien être vendu par le Bayern Munich avant le 5 octobre. Sportivement, cela n’aurait aucun sens. Mais le club bavarois n’arrive pas à prolonger son joueur qui n’a plus qu’un an de contrat et qui pourrait partir libre dans un an.

Zahavi trop gourmand

Un scénario totalement exclu par les Bavarois qui pourraient donc craquer et accepter une belle offre cette année. Il faut dire que les récentes discussions entre Alaba et son club n’ont pas été encourageantes. Le joueur et son agent, Pini Zahavi ont des revendications totalement ahurissantes. Le Bayern Munich n’aurait tout simplement pas les moyens d’y répondre favorablement. Ce qui pousserait un peu plus le joueur vers la sortie.