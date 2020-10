Malgré des discussions, Neymar n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG.

Alors que des discussions existent entre le PSG et Neymar depuis plusieurs mois pour prolonger le contrat du Brésilien, ce dernier n’a toujours pas donné son accord. Lié au PSG jusqu’en 2022, Neymar ne semble pas si pressé que ça de trouver un accord avec Paris. Selon la presse brésilienne, l’idée d’aller au bout de son contrat séduirait de plus en plus le joueur…

Neymar prêt à ne pas prolonger ?

Neymar aura en effet 30 ans en 2022 et sera en pleine force de l’âge. Le joueur et son entourage se demandent clairement s’ils n’auraient pas intérêt à ne pas prolonger et attendre de recevoir plusieurs offres en 2022. Le joueur sachant que quoi qu’il arrive, Paris tentera de le prolonger…