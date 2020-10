L’international espagnol Isco a connu des derniers mois difficiles au Real Madrid.

Recruté par le Real Madrid en 2013, l’international espagnol Isco a connu de nombreux succès avec le club merengue. Mais depuis quelques mois, le joueur n’y est plus. Et son cas inquiète de plus en plus dans les coulisses du club. Certains estiment que s’il reste au Real Madrid, Isco n’arrivera jamais à retrouver son meilleur niveau.

Isco n’y arrive plus

Le milieu de terrain aurait besoin d’un électrochoc comme un transfert. Problème, alors que Florentino Pérez a ouvert la porte cet été, aucun club n’a souhaité recruter Isco. Son salaire et sa baisse de forme ont fait fuir les clubs intéressés. A Madrid, certains estiment que le joueur pourrait vite devenir un boulet financier…