Les dirigeants de l’OM vont devoir faire avec la concurrence du Milan AC et du FC Séville pour Florian Thauvin.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a été relancé par ses dirigeants pour prolonger il y a quelques semaines seulement. Pablo Longoria vient de reprendre ce dossier en main, mais l’OM a perdu beaucoup de temps. Le risque de voir Thauvin partir libre en fin de saison est bien réel.

Milan sur le coup

Plusieurs clubs sont d’ailleurs intéressés. Notamment le Milan AC et le FC Séville. Le club italien apprécie énormément le profil du champion du monde français et attendrait patiemment le mois de janvier prochain pour le contacter. Quant au club espagnol, il aurait déjà approché Thauvin. Ces deux clubs ont des beaux projets à proposer à Thauvin et de quoi le séduire.