Le PSG a une petite carte à jouer pour l’avenir de Lionel Messi.

Lionel Messi se sent trahi par ses dirigeants. L’Argentin, qui avait demandé le retour de Neymar l’été dernier estime que ses dirigeants lui ont menti ces derniers mois. L’Argentin exigerait le départ de Josep Maria Bartomeu, le président du club pour rester au club. Si le Barça ne change pas de président, Messi pourrait quitter le club en fin de saison !

Messi au PSG ?

Peu de clubs pourront le recruter. Mais Paris fait partie des rares clubs pouvant attirer l’Argentin. Et QSI pourrait vendre à Messi l’idée de le réassocier à Neymar. Les deux joueurs pourraient en effet se retrouver à Paris. Et les dirigeants qataris du club ont les moyens de faire un chèque en blanc à Messi pour cela. Et si le transfert du siècle avait finalement lieu en 2020 ?