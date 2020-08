L’attaquant du PSG voudrait avoir une clause libératoire dans son nouveau contrat.

En pleine négociation avec le Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat, Kylian Mbappé aurait repoussé les dernières offres des dirigeants du PSG. Selon la presse espagnole, le joueur demande du temps à ses dirigeants. Mais surtout qu’une clause libératoire soit incluse dans son futur contrat.

Il demande une clause

Aucun doute pour AS, le génie français est en train de préparer son futur transfert. Avec une telle clause, Mbappé et son prétendant numéro un, Florentino Pérez, y verront en effet beaucoup plus clair. Le montant de son futur transfert sera en effet connu de tous et le risque de voir des négociations longues et potentiellement infructueuses entre les deux clubs sera écarté.