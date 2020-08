La star française de Manchester United pourrait finalement prolonger son contrat.

Alors que son nom a souvent été évoqué du côté de Madrid et de Turin depuis deux saisons, Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United. Et l’international français pourrait rester encore longtemps dans le nord de l’Angleterre.

Pogba prolonge finalement ?

En effet, selon la presse spécialisée, l’international français et son agent, Mino Raiola négocient une prolongation de contrat depuis plusieurs semaines. Et contrairement à l’été dernier, Pogba ne serait plus du tout contre l’idée de prolonger. Il pourrait même rapidement donner son accord si Manchester United inclut dans son nouveau contrat une clause libératoire.