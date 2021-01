Les dirigeants du PSG auraient fixé le tarif de Kylian Mbappé qui pourrait partir en fin de saison.

Alors qu’il ne prolonge pas son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait bien être vendu lors de la prochaine intersaison. Si le club de la capitale avait jusqu’à maintenant toujours repoussé ce scénario, QSI serait en train de revoir sa copie.

150 millions d’euros !

La situation contractuelle de Mbappé inquiète de plus en plus les dirigeants parisiens qui ne veulent pas prendre le risque de le voir partir libre en 2022. Ainsi, Mbappé pourrait être vendu l’été prochain à un an de la fin de son contrat. Et selon la presse espagnole, QSI aurait désormais fixé un prix. Pour recruter Mbappé, les clubs intéressés devront mettre 150 millions d’euros sur la table, au moins. Autrefois intransférable, le champion du monde français a désormais un prix…