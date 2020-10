Le milieu de terrain Isco pourrait prochainement rejoindre la Juventus.

Clairement dans l’impasse du côté du Real Madrid, l’international espagnol Isco pourrait changer d’air lors du prochain mercato. Le joueur a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil et Florentino Pérez voudrait s’en séparer rapidement avant que sa cote ne chute trop.

Isco à Turin ?

Plusieurs clubs sont intéressés. Mais la Juventus fait figure de favorite pour ce transfert. Andréa Pirlo adore en effet Isco et le considérerait comme la meilleure recrue possible pour la Juventus. Un tel challenge pourrait bien intéresser le joueur qui a besoin de donner un nouveau souffle à sa carrière. Et les bons rapports entre les deux clubs devraient faciliter les négociations.