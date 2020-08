Le président de l’OM avait tout prévu en cas de départ d’André Villas-Boas cet été.

Il y a quelques semaines, André Villas-Boas a bien failli quitter l’Olympique de Marseille. Le coach portugais, appelé par plusieurs joueurs, a finalement décidé de rester et d’aller au bout de son contrat avec l’OM. Sans prolonger néanmoins. Du côté du club, Jacques-Henri Eyraud, le président avait déjà contacté un entraîneur. Au cas ou…

Eyraud avait tout prévu…

Le président marseillais avait en effet pris contact avec Walter Mazzarri, l’ancien coach de Naples et de l’Inter qui n’a plus de club depuis son licenciement du Torino cet hiver. André Villas-Boas est finalement resté à Marseille et Eyraud n’a pas eu besoin d’approfondir cette piste.