Le Paris Saint-Germain souhaite rapidement prolonger les contrats de Bernat et Di Maria.

Très occupé par les cas Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo n’en oublie pas pour autant qu’il a d’autres cas importants à gérer au cours des prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Juan Bernat et Angel Di Maria pourrait par exemple rapidement prolonger.

Di Maria et Bernat prolongés ?

Malgré la grave blessure au genou du latéral gauche, et l’âge de l’Argentin, Leonardo ne souhaite en effet prendre aucun risque. Conscient que des départs de ces joueurs libres pourraient affaiblir le PSG, Leonardo ne veut pas vivre un tel scénario. Dans un autre contexte économique, Paris aurait certainement étudié la possibilité de remplacer Bernat et Di Maria l’été prochain, mais l’heure n’est pas aux dépenses extravagantes. Surtout si elles peuvent être évitées. Le PSG souhaite conserver ses deux joueurs et rapidement les prolonger.