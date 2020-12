Le directeur sportif du PSG pourrait se débarrasser de Mauro Icardi dans un futur proche.

Acheté définitivement par le Paris Saint-Germain lors de la dernière intersaison, Mauro Icardi a totalement disparu des radars depuis le début de saison. L’attaquant argentin, qui avait connu des débuts tonitruants avec le PSG l’an dernier est aux abonnés absents. Selon la presse italienne, son avenir pourrait s’écrire dans un autre club dès la saison prochaine.

Icardi vendu ?

Leonardo serait en effet prêt à laisser filer l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Les rumeurs d’un échange entre Icardi et Dybala, le joueur de la Juventus sont de plus en plus insistants. Et même si Dybala ne vient pas, Leonardo serait prêt à sacrifier Icardi pour conserver Neymar, Mbappé et financer le recrutement de Lionel Messi.