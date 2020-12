Le directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria, veut prolonger le jeune Joakim Kada.

Alors que l’Olympique de Marseille a connu une déconvenue la saison dernière avec son ancien grand espoir Isaac Lihadji, les dirigeants phocéens ne veulent plus laisser filer un seul de leur espoir. Le directeur sportif du club, Pablo Longoria sait que l’OM, qui est dans une situation financière difficile, ne peut plus se permettre de laisser filer ses espoirs.

Prolonger Kada

Et c’est pour cela qu’il a déjà entamé des négociations avec l’agent de Joakim Kada. Le jeune défenseur central de 19 ans n’a plus que quelques mois de contrat. Il est actuellement présenté comme l’un des meilleurs joueurs de la réserve marseillaise et Longoria n’imagine pas un seul instant le voir partir libre en fin de saison.