Pour pouvoir recruter la star argentine, le PSG va devoir se délester de certains gros salaires.

Au Paris Saint-Germain, l’opération Lionel Messi semble lancée. L’Argentin arrive en fin de contrat et pourrait bel et bien quitter le Barça, libre, en fin de saison. Paris ne veut pas passer à côté de ce recrutement. Et pour financer un tel recrutement, tout en conservant Neymar et Mbappé, Paris devra certainement sacrifier plusieurs gros contrats.

Di Maria et Icardi vers la sortie ?

Recruté l’été dernier, définitivement par Paris, Mauro Icardi pourrait être le premier joueur à être vendu par Leonardo l’été prochain. Déjà, car l’Argentin a disparu sportivement depuis plusieurs mois. Que son salaire est important. Mais surtout, car Lionel Messi ne l’apprécie pas du tout. Un autre Argentin pourrait lui aussi faire les frais du recrutement de Messi. Il s’agit d’Angel Di Maria qui est pourtant très ami avec la star barcelonaise. Mais Di Maria arrive en fin de contrat et son salaire est également important. Sans un très gros effort de sa part, Di Maria pourrait être laissé libre afin de financer l’arrivée de son ami.