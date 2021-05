Les dirigeants qataris du PSG reprochent à Leonardo le recrutement de Mauro Icardi.

Cela fera bientôt deux ans que Leonardo a fait son retour au PSG, au poste de directeur sportif. Depuis son retour, le PSG a disputé une finale et une demi-finale de Ligue des Champions. Mais tout n’est pas parfait et le Brésilien a aussi été à l’origine d’erreurs. Notamment sur le marché des transferts.

L’erreur Icardi

Au Qatar, on lui reproche par exemple de plus en plus le recrutement de Mauro Icardi qui déçoit de plus en plus. Le journaliste Romain Molina a récemment expliqué : « Aujourd’hui, le Qatar veut vendre Mauro Icardi. Ils n’en peuvent plus. Et ils considèrent Leonardo responsable de ça. En gros, tu as tout claqué sur un mec qui ne court pas, pour résumer ce qui se dit en gros avec d’autres mots interdits au moins de 18 ans », a expliqué le journaliste sur sa chaîne Youtube.